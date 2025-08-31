Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

A Fazenda 17: lista de possíveis participantes agita as redes sociais

A 17ª edição de A Fazenda já tem data marcada para estrear: dia 15 de setembro,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A Fazenda Portal Pop Mais

A 17ª edição de A Fazenda já tem data marcada para estrear: dia 15 de setembro, às 22h30, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu. Desta vez, o reality rural chega com uma novidade: diferente das últimas temporadas, não haverá o “Paiol”. Assim, todos os competidores entrarão diretamente na disputa pelo prêmio milionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os possíveis participantes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.