A Fazenda 17: lista de possíveis participantes agita as redes sociais
A 17ª edição de A Fazenda já tem data marcada para estrear: dia 15 de setembro,...
A 17ª edição de A Fazenda já tem data marcada para estrear: dia 15 de setembro, às 22h30, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu. Desta vez, o reality rural chega com uma novidade: diferente das últimas temporadas, não haverá o “Paiol”. Assim, todos os competidores entrarão diretamente na disputa pelo prêmio milionário.
A 17ª edição de A Fazenda já tem data marcada para estrear: dia 15 de setembro, às 22h30, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu. Desta vez, o reality rural chega com uma novidade: diferente das últimas temporadas, não haverá o “Paiol”. Assim, todos os competidores entrarão diretamente na disputa pelo prêmio milionário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os possíveis participantes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os possíveis participantes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: