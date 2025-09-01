Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

A influenciadora Jess Hurrell morre aos 42 anos após 8 anos de luta contra o câncer

A influenciadora digital Jess Hurrell morreu aos 42 anos, após uma longa batalha contra o câncer....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Jess Hurrell Portal Pop Mais

A influenciadora digital Jess Hurrell morreu aos 42 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A notícia foi confirmada por sua família em uma publicação feita no Instagram no sábado, 30 de agosto, informando que ela havia falecido na sexta-feira anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida e o legado de Jess Hurrell.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.