A tragédia que parou o mundo: há 28 anos, morria a Princesa Diana; relembre A madrugada de 31 de agosto de 1997 marcou o fim abrupto da vida de uma... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h18 )

Princesa Diana Portal Pop Mais

A madrugada de 31 de agosto de 1997 marcou o fim abrupto da vida de uma das figuras mais amadas e fascinantes do século XX: a Princesa Diana. Com sua morte, aos 36 anos, o mundo perdia não só uma princesa, mas uma mulher que, com sua beleza, generosidade e rebeldia, redefiniu o papel da realeza. Seu legado, assim como as circunstâncias de sua morte, permanecem envoltos em mistério e tristeza, mesmo 28 anos depois.

Para saber mais sobre essa tragédia que chocou o mundo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

