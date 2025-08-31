A tragédia que parou o mundo: há 28 anos, morria a Princesa Diana; relembre
A madrugada de 31 de agosto de 1997 marcou o fim abrupto da vida de uma...
A madrugada de 31 de agosto de 1997 marcou o fim abrupto da vida de uma das figuras mais amadas e fascinantes do século XX: a Princesa Diana. Com sua morte, aos 36 anos, o mundo perdia não só uma princesa, mas uma mulher que, com sua beleza, generosidade e rebeldia, redefiniu o papel da realeza. Seu legado, assim como as circunstâncias de sua morte, permanecem envoltos em mistério e tristeza, mesmo 28 anos depois.
A madrugada de 31 de agosto de 1997 marcou o fim abrupto da vida de uma das figuras mais amadas e fascinantes do século XX: a Princesa Diana. Com sua morte, aos 36 anos, o mundo perdia não só uma princesa, mas uma mulher que, com sua beleza, generosidade e rebeldia, redefiniu o papel da realeza. Seu legado, assim como as circunstâncias de sua morte, permanecem envoltos em mistério e tristeza, mesmo 28 anos depois.
Para saber mais sobre essa tragédia que chocou o mundo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa tragédia que chocou o mundo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: