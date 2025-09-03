Aaron Mercury viraliza ao surgir “animado” na Casa dos Famosos México; veja O influenciador Aaron Mercury está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após surgir “animado”... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

aaron mercury flagra casa dos famosos mexico Portal Pop Mais

O influenciador Aaron Mercury está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após surgir “animado” dentro da “Casa dos Famosos”, uma versão mexicana da “Casa dos Artistas”.

Para saber mais sobre essa polêmica e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

João Lucas rebate comentário sobre o corpo de Sasha e dá lição de moral na web

Pancadaria! ‘Saradona’ pega marido no flagra com gordinha e vídeo viraliza

Travis Kelce fala pela primeira vez sobre noivado com Taylor Swift e revela detalhes românticos