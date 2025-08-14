Academia divulga filmes nacionais para o Oscar 2026; veja a lista A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (14) a pré-lista de filmes nacionais que podem... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h59 ) twitter

O Agente Secreto Portal Pop Mais

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (14) a pré-lista de filmes nacionais que podem representar o Brasil no Oscar 2026. Entre os destaques, estão longas de diretores consagrados como Kleber Mendonça Filho, Anna Muylaert e Marcelo Gomes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os filmes que podem brilhar no Oscar!

