Adele pode vir ao Brasil em 2026, diz insider; o que se sabe até agora

Um insider renomado, conhecido por antecipar com precisão apresentações de estrelas como Taylor Swift e Coldplay,...

Um insider renomado, conhecido por antecipar com precisão apresentações de estrelas como Taylor Swift e Coldplay, causou alvoroço ao afirmar que Adele pode desembarcar no Brasil em 2026, o que seria sua estreia em solo sul-americano.

Para mais detalhes sobre essa possível vinda da artista ao Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

