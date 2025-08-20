Adele pode vir ao Brasil em 2026, diz insider; o que se sabe até agora Um insider renomado, conhecido por antecipar com precisão apresentações de estrelas como Taylor Swift e Coldplay,... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 22h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h19 ) twitter

Um insider renomado, conhecido por antecipar com precisão apresentações de estrelas como Taylor Swift e Coldplay, causou alvoroço ao afirmar que Adele pode desembarcar no Brasil em 2026, o que seria sua estreia em solo sul-americano.

Para mais detalhes sobre essa possível vinda da artista ao Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

