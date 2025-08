Adria Arjona reage à transformação de Jason Momoa Adria Arjona não precisou escrever nenhuma palavra pra dizer o que achou da mudança radical no... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h18 ) twitter

Adria Arjona reage à transformação de Jason Momoa Portal Pop Mais

Adria Arjona não precisou escrever nenhuma palavra pra dizer o que achou da mudança radical no visual de Jason Momoa. Bastou uma sequência de emojis de coração no post do ator para mostrar que aprovou, e muito, a decisão dele de tirar a barba, algo que não acontecia há seis anos.

Para saber mais sobre a reação de Adria e a transformação de Jason, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

