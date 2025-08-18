Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, revela ter sofrido abuso na infância
Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar...
Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar que foi vítima de abuso na infância. O relato surgiu após a repercussão das denúncias feitas pelo influenciador Felca envolvendo exploração infantil na internet.
Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar que foi vítima de abuso na infância. O relato surgiu após a repercussão das denúncias feitas pelo influenciador Felca envolvendo exploração infantil na internet.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa importante revelação.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: