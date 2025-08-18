Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, revela ter sofrido abuso na infância Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, revela ter sofrido abuso na infância Portal Pop Mais

Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar que foi vítima de abuso na infância. O relato surgiu após a repercussão das denúncias feitas pelo influenciador Felca envolvendo exploração infantil na internet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa importante revelação.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ingressos da turnê ‘Phonica’ de Marisa Monte começam a ser vendidos; veja datas e valores

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

Ator revela fobia por tomates e quase vomita durante programa ao vivo