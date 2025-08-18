Logo R7.com
Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, revela ter sofrido abuso na infância

Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, usou as redes sociais neste domingo (17) para revelar que foi vítima de abuso na infância. O relato surgiu após a repercussão das denúncias feitas pelo influenciador Felca envolvendo exploração infantil na internet.

