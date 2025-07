Algoz do Fluminense na Copa do Mundo, João Pedro já namorou a atriz Mel Maia Nesta terça-feira (8), o Fluminense acabou eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h58 ) twitter

Nesta terça-feira (8), o Fluminense acabou eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O time brasileiro caiu diante do Chelsea, por 2×0. O algoz da eliminação foi João Pedro, ex namorado de Mel Maia.

Para saber mais sobre a relação entre João Pedro e Mel Maia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

