R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Amiga de Ana Castela revela motivo da aproximação com Zé Felipe

Duda Bertelli garante que a amizade com a 'boiadeira' fortalece a credibilidade de suas palavras

Portal Pop Mais|Do R7

A cantora Duda Bertelli, amiga de longa data de Ana Castela, falou sobre a crescente aproximação da “Boiadeira” com Zé Felipe em entrevista. Segundo Duda, o contato frequente entre os dois artistas não tem relação com romance, mas sim com um projeto musical que promete agitar o público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova colaboração!

