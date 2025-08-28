Amiga de Ana Castela revela motivo da aproximação com Zé Felipe
Duda Bertelli garante que a amizade com a 'boiadeira' fortalece a credibilidade de suas palavras
A cantora Duda Bertelli, amiga de longa data de Ana Castela, falou sobre a crescente aproximação da “Boiadeira” com Zé Felipe em entrevista. Segundo Duda, o contato frequente entre os dois artistas não tem relação com romance, mas sim com um projeto musical que promete agitar o público.
A cantora Duda Bertelli, amiga de longa data de Ana Castela, falou sobre a crescente aproximação da “Boiadeira” com Zé Felipe em entrevista. Segundo Duda, o contato frequente entre os dois artistas não tem relação com romance, mas sim com um projeto musical que promete agitar o público.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova colaboração!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova colaboração!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: