Amiga de Ana Castela revela motivo da aproximação com Zé Felipe Duda Bertelli garante que a amizade com a 'boiadeira' fortalece a credibilidade de suas palavras Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amiga de Ana Castela revela motivo da aproximação com Zé Felipe Portal Pop Mais

A cantora Duda Bertelli, amiga de longa data de Ana Castela, falou sobre a crescente aproximação da “Boiadeira” com Zé Felipe em entrevista. Segundo Duda, o contato frequente entre os dois artistas não tem relação com romance, mas sim com um projeto musical que promete agitar o público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova colaboração!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Tati Machado retorna à TV em setembro no comando do Mais Você

Anne Hathaway cai de escada durante gravação de ‘O Diabo Veste Prada 2’; vídeo

Quem era Bia Lomelino, atriz que morreu aos 25 anos e deixou filme inédito