Anitta distribui unfollows e corta relações com Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca; entenda
O universo das celebridades brasileiras voltou a ferver nesta semana. Anitta deixou de seguir no Instagram...
O universo das celebridades brasileiras voltou a ferver nesta semana. Anitta deixou de seguir no Instagram o influenciador Carlinhos Maia depois que ele publicou, em seu projeto Rancho do Maia, uma encenação considerada ofensiva às religiões de matrizes africanas. O vídeo, em tom de humor, gerou forte repercussão negativa, sendo acusado por internautas de reproduzir preconceito religioso.
O universo das celebridades brasileiras voltou a ferver nesta semana. Anitta deixou de seguir no Instagram o influenciador Carlinhos Maia depois que ele publicou, em seu projeto Rancho do Maia, uma encenação considerada ofensiva às religiões de matrizes africanas. O vídeo, em tom de humor, gerou forte repercussão negativa, sendo acusado por internautas de reproduzir preconceito religioso.
Para entender todos os detalhes dessa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para entender todos os detalhes dessa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: