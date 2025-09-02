Anitta distribui unfollows e corta relações com Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca; entenda O universo das celebridades brasileiras voltou a ferver nesta semana. Anitta deixou de seguir no Instagram... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h18 ) twitter

O universo das celebridades brasileiras voltou a ferver nesta semana. Anitta deixou de seguir no Instagram o influenciador Carlinhos Maia depois que ele publicou, em seu projeto Rancho do Maia, uma encenação considerada ofensiva às religiões de matrizes africanas. O vídeo, em tom de humor, gerou forte repercussão negativa, sendo acusado por internautas de reproduzir preconceito religioso.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

