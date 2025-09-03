Logo R7.com
Anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce se torna post de artista mais curtido do mundo

O anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, fez história...

O anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, fez história no Instagram. A publicação com as fotos do pedido, divulgada no último dia 26 de agosto, ultrapassou a marca de 36,1 milhões de curtidas e se tornou o post mais curtido de um artista em todo o mundo. O feito foi confirmado nesta quarta-feira (3).

