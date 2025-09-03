Anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce se torna post de artista mais curtido do mundo O anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, fez história... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h18 ) twitter

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Portal Pop Mais

O anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, fez história no Instagram. A publicação com as fotos do pedido, divulgada no último dia 26 de agosto, ultrapassou a marca de 36,1 milhões de curtidas e se tornou o post mais curtido de um artista em todo o mundo. O feito foi confirmado nesta quarta-feira (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

