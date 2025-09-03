Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Any Awuada promete exame de DNA após nascimento da filha e cita lista de possíveis pais: “Jogador, influenciador, MC e ex-namorado”

Grávida de oito meses, a influenciadora digital, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada voltou a movimentar...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Any Awuada promete exame de DNA após nascimento da filha e cita lista de possíveis pais: Portal Pop Mais

Grávida de oito meses, a influenciadora digital, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada voltou a movimentar as redes sociais ao afirmar que não pretende esperar muito para descobrir a verdadeira paternidade de sua filha. Segundo ela, assim que a bebê nascer, todos os nomes cogitados serão chamados para realizar o exame de DNA, entre eles, um jogador de futebol, um influenciador de Recife, um MC conhecido e até um ex-namorado.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da gestação de Any Awuada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.