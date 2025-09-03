Any Awuada promete exame de DNA após nascimento da filha e cita lista de possíveis pais: “Jogador, influenciador, MC e ex-namorado”
Grávida de oito meses, a influenciadora digital, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada voltou a movimentar...
Grávida de oito meses, a influenciadora digital, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada voltou a movimentar as redes sociais ao afirmar que não pretende esperar muito para descobrir a verdadeira paternidade de sua filha. Segundo ela, assim que a bebê nascer, todos os nomes cogitados serão chamados para realizar o exame de DNA, entre eles, um jogador de futebol, um influenciador de Recife, um MC conhecido e até um ex-namorado.
Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da gestação de Any Awuada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
