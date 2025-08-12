Aos 60 anos, Ana Paula Padrão celebra nova fase e aparece de biquíni na internet
Ana Paula Padrão está comemorando a chegada dos 60 anos em clima de plenitude, e com...
Ana Paula Padrão está comemorando a chegada dos 60 anos em clima de plenitude, e com novos rumos profissionais. Após anos à frente de um reality culinário, a jornalista decidiu se afastar da tv e investir em outros projetos, marcando uma virada em sua trajetória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa nova fase da apresentadora!
