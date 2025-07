Aos amigos, Preta Gil pediu despedida com trio elétrico e velório no Theatro Municipal Preta Gil deixou registrados, entre amigos próximos, os detalhes de como gostaria de ser despedida. A... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h58 ) twitter

Preta Gil deixou registrados, entre amigos próximos, os detalhes de como gostaria de ser despedida. A cantora manifestou o desejo de ser velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, espaço simbólico da cultura brasileira e de profunda ligação com sua trajetória artística. Além disso, ela expressou a vontade de ser sepultada na capital fluminense, cidade onde viveu por muitos anos e construiu grande parte de sua carreira.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a emocionante despedida de Preta Gil.

