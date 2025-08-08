Logo R7.com
Após denúncia de Felca, Instagram de Hytalo Santos sai do ar

Menos de 24 horas após o youtuber Felca compartilhar um vídeo onde aparece criticando Hytalo Santos...

Menos de 24 horas após o youtuber Felca compartilhar um vídeo onde aparece criticando Hytalo Santos por suposto envolvimento em promoção à atividade sexual de menores, o perfil oficial do influenciador paraibano saiu do ar no Instagram. Usuários que tentaram acessar a conta recebiam a informação “Infelizmente, esta página não está disponível”.

