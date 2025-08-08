Após denúncia de Felca, Instagram de Hytalo Santos sai do ar Menos de 24 horas após o youtuber Felca compartilhar um vídeo onde aparece criticando Hytalo Santos... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hytalo Santos Portal Pop Mais

Menos de 24 horas após o youtuber Felca compartilhar um vídeo onde aparece criticando Hytalo Santos por suposto envolvimento em promoção à atividade sexual de menores, o perfil oficial do influenciador paraibano saiu do ar no Instagram. Usuários que tentaram acessar a conta recebiam a informação “Infelizmente, esta página não está disponível”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Preta Gil ganha homenagem de Gilberto Gil em dia que completaria 51 anos

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Veja a letra de “Brisa Dendê”, última música gravada por Preta Gil