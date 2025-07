Arlindo Cruz não responde mais a estímulos, diz esposa O sambista Arlindo Cruz continua com seu estado de saúde delicado. A esposa do cantor, Babi... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h58 ) twitter

Arlindo Cruz não responde mais a estímulos, diz esposa Portal Pop Mais

O sambista Arlindo Cruz continua com seu estado de saúde delicado. A esposa do cantor, Babi Cruz, revelou que ele não responde mais a estímulos. O artista segue internado desde março com pneumonia e enfrenta uma bactéria resistente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação de Arlindo Cruz e as declarações de sua esposa.

