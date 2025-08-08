Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Arlindo Cruz usou a música para superar o vício em drogas

Nos bastidores do samba, entre aplausos, luzes e rodas de amigos, Arlindo Cruz travava uma batalha...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

morre arlindo cruz Portal Pop Mais

Nos bastidores do samba, entre aplausos, luzes e rodas de amigos, Arlindo Cruz travava uma batalha silenciosa. Na efervescência das noites cariocas dos anos 80 e 90, o cavaquinho afinado e a voz suave conviviam com tentações perigosas. A cocaína, que no início parecia apenas parte do ambiente boêmio, rapidamente se transformou em um inimigo constante.

Saiba mais sobre a inspiradora trajetória de Arlindo Cruz e como ele usou a música para superar seus desafios no Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.