Arlindo Cruz usou a música para superar o vício em drogas
Nos bastidores do samba, entre aplausos, luzes e rodas de amigos, Arlindo Cruz travava uma batalha silenciosa. Na efervescência das noites cariocas dos anos 80 e 90, o cavaquinho afinado e a voz suave conviviam com tentações perigosas. A cocaína, que no início parecia apenas parte do ambiente boêmio, rapidamente se transformou em um inimigo constante.
Saiba mais sobre a inspiradora trajetória de Arlindo Cruz e como ele usou a música para superar seus desafios
