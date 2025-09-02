Logo R7.com
Arrascaeta e esposa anunciam que serão pais de um menino

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta e sua esposa, Camila Bastiani, compartilharam uma notícia especial com os...

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta e sua esposa, Camila Bastiani, compartilharam uma notícia especial com os fãs: estão à espera do primeiro filho, um menino. O anúncio foi feito na última segunda-feira (1º) por meio das redes sociais do casal.

