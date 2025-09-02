Arrascaeta e esposa anunciam que serão pais de um menino
O meio-campista Giorgian de Arrascaeta e sua esposa, Camila Bastiani, compartilharam uma notícia especial com os...
O meio-campista Giorgian de Arrascaeta e sua esposa, Camila Bastiani, compartilharam uma notícia especial com os fãs: estão à espera do primeiro filho, um menino. O anúncio foi feito na última segunda-feira (1º) por meio das redes sociais do casal.
O meio-campista Giorgian de Arrascaeta e sua esposa, Camila Bastiani, compartilharam uma notícia especial com os fãs: estão à espera do primeiro filho, um menino. O anúncio foi feito na última segunda-feira (1º) por meio das redes sociais do casal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante novidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante novidade!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: