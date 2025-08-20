Logo R7.com
Arthur Picoli surge careca e movimenta seguidores com novo visual: “Inovei”

Arthur Picoli, de 31 anos, voltou a agitar as redes sociais nesta semana ao surgir completamente...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Arthur Picoli, de 31 anos, voltou a agitar as redes sociais nesta semana ao surgir completamente careca. Conhecido por compartilhar fotos ousadas e cheias de estilo, o influenciador surpreendeu os seguidores ao revelar o motivo do sumiço nos últimos dias. “Sumido por motivos de: inovei”, declarou nos Stories do Instagram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!

