Às vésperas da morte, Rainha Elizabeth II teria dito que o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle virou uma ‘completa catástrofe’ A Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro 2022, teria feito observações implacáveis a respeito do... Portal Pop Mais|Do R7 07/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h19 ) twitter

elizabeth Portal Pop Mais

A Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro 2022, teria feito observações implacáveis a respeito do casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo a especialista na realeza britânica, Sally Bedell Smith, em post recém-compartilhado na newsletter ‘Royal Extras’, a monarca teria dito que o relacionamento do neto se tornou uma “catástrofe”. A declaração ocorreu cerca de quatro dias antes do falecimento de Elizabeth.

Para saber mais sobre as declarações da Rainha e os detalhes desse polêmico relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

