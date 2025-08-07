Ator Jackson Antunes é internado em clínica no Rio O ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica particular do Rio de Janeiro. Aos 64... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h37 ) twitter

O ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica particular do Rio de Janeiro. Aos 64 anos, o ator recebemos recentemente ter tratado um câncer de pâncreas em 2017.

Para mais detalhes sobre a situação do ator, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

