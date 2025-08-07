Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ator Jackson Antunes é internado em clínica no Rio

O ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica particular do Rio de Janeiro. Aos 64...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ator Jackson Antunes é internado em clínica no Rio Portal Pop Mais

O ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica particular do Rio de Janeiro. Aos 64 anos, o ator recebemos recentemente ter tratado um câncer de pâncreas em 2017.

Para mais detalhes sobre a situação do ator, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.