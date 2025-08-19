Ator relembra experiência ‘terrível’ em ‘X-Men 2’ e celebra retorno em ‘Vingadores: Doomsday’

Logo R7.com
O ator Alan Cumming contou ao site People, durante a conferência Televerse 2025, que sua primeira experiência interpretando o “Noturno”, em X-Men 2 (2003), foi “terrível”. Na época, o nosso eterno mutante precisava passar quatro a cinco horas diárias em maquiagem e enfrentou dificuldades com o diretor Bryan Singer, tornando o trabalho desgastante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre o retorno de Alan Cumming!

