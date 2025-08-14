Atriz causa cancelamento de voo com ‘piriri’ e odor insuportável Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis,... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h17 ) twitter

Atriz causa cancelamento de voo com 'piriri' e odor insuportável Portal Pop Mais

Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis, nos Estados Unidos. A atriz e influenciadora contou nas redes sociais que começou a sentir fortes desconfortos estomacais pouco antes do pouso, e a situação só piorou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história inusitada!

