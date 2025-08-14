Logo R7.com
Atriz causa cancelamento de voo com ‘piriri’ e odor insuportável

Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis, nos Estados Unidos. A atriz e influenciadora contou nas redes sociais que começou a sentir fortes desconfortos estomacais pouco antes do pouso, e a situação só piorou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história inusitada!

