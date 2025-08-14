Atriz causa cancelamento de voo com ‘piriri’ e odor insuportável
Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis,...
Meghan Reinertsen passou por um perrengue daqueles durante uma viagem de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis, nos Estados Unidos. A atriz e influenciadora contou nas redes sociais que começou a sentir fortes desconfortos estomacais pouco antes do pouso, e a situação só piorou.
