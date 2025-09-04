Atriz Rejane Schumann é encontrada em situação de abandono em Porto Alegre A atriz Rejane Schumann, de 74 anos, conhecida por seus trabalhos em novelas da TV nas... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h17 ) twitter

A atriz Rejane Schumann, de 74 anos, conhecida por seus trabalhos em novelas da TV nas décadas de 1970 e 1980, foi encontrada em situação de abandono dentro de seu apartamento, em Porto Alegre (RS), na quarta-feira (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa triste situação.

