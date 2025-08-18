Logo R7.com
Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo

A cantora sertaneja Lauana Prado e sua equipe viveram momentos de tensão na manhã desta segunda-feira...

A cantora sertaneja Lauana Prado e sua equipe viveram momentos de tensão na manhã desta segunda-feira (18/8), quando a aeronave que os transportava precisou realizar um pouso de emergência. O avião havia decolado de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP), mas retornou ao aeroporto de origem cerca de vinte minutos depois. A informação foi confirmada ao POP Mais pela assessoria da artista.

