Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo A cantora sertaneja Lauana Prado e sua equipe viveram momentos de tensão na manhã desta segunda-feira... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 )

lauana prado estrela Portal Pop Mais

A cantora sertaneja Lauana Prado e sua equipe viveram momentos de tensão na manhã desta segunda-feira (18/8), quando a aeronave que os transportava precisou realizar um pouso de emergência. O avião havia decolado de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP), mas retornou ao aeroporto de origem cerca de vinte minutos depois. A informação foi confirmada ao POP Mais pela assessoria da artista.

