Bastidores de ‘Vingadores: Doomsday’ têm brigas de ego e confusão, diz jornalista
O clima nos bastidores de “Vingadores: Doomsday” não anda nada fácil. Quem contou isso foi o jornalista Jeff Sneider, conhecido por antecipar furos certeiros sobre a Marvel. Durante o podcast Hot Mic, ele revelou que o set em Londres estaria enfrentando problemas de ego e refilmagens forçadas, o que estaria deixando a produção uma verdadeira bagunça.
