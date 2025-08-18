Bastidores de ‘Vingadores: Doomsday’ têm brigas de ego e confusão, diz jornalista

Logo R7.com
O clima nos bastidores de “Vingadores: Doomsday” não anda nada fácil. Quem contou isso foi o jornalista Jeff Sneider, conhecido por antecipar furos certeiros sobre a Marvel. Durante o podcast Hot Mic, ele revelou que o set em Londres estaria enfrentando problemas de ego e refilmagens forçadas, o que estaria deixando a produção uma verdadeira bagunça.

