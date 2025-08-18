Bastidores de ‘Vingadores: Doomsday’ têm brigas de ego e confusão, diz jornalista O clima nos bastidores de “Vingadores: Doomsday” não anda nada fácil. Quem contou isso foi o... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h58 ) twitter

Bastidores de 'Vingadores: Doomsday' têm brigas de ego e confusão, diz jornalista Portal Pop Mais

O clima nos bastidores de “Vingadores: Doomsday” não anda nada fácil. Quem contou isso foi o jornalista Jeff Sneider, conhecido por antecipar furos certeiros sobre a Marvel. Durante o podcast Hot Mic, ele revelou que o set em Londres estaria enfrentando problemas de ego e refilmagens forçadas, o que estaria deixando a produção uma verdadeira bagunça.

Para saber mais sobre as polêmicas e o que está por trás da produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

