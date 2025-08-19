BBC cancela estreia de documentário sobre Ozzy Osbourne horas antes de ir ao ar A BBC tirou de sua programação o documentário Ozzy Osbourne: Coming Home horas antes de o filme ir... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

artista-ozzy-osbourne Portal Pop Mais

A BBC tirou de sua programação o documentário Ozzy Osbourne: Coming Home horas antes de o filme ir ao ar, na manhã desta segunda-feira, 18. Segundo a emissora britânica, a decisão de última hora respeita “o desejo da família”. Por enquanto, não há uma nova data prevista de exibição.

Para mais detalhes sobre essa decisão e o impacto na programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

