Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

BBC cancela estreia de documentário sobre Ozzy Osbourne horas antes de ir ao ar

A BBC tirou de sua programação o documentário Ozzy Osbourne: Coming Home horas antes de o filme ir...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

artista-ozzy-osbourne Portal Pop Mais

A BBC tirou de sua programação o documentário Ozzy Osbourne: Coming Home horas antes de o filme ir ao ar, na manhã desta segunda-feira, 18. Segundo a emissora britânica, a decisão de última hora respeita “o desejo da família”. Por enquanto, não há uma nova data prevista de exibição.

Para mais detalhes sobre essa decisão e o impacto na programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.