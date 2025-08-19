BBC cancela estreia de documentário sobre Ozzy Osbourne horas antes de ir ao ar
A BBC tirou de sua programação o documentário Ozzy Osbourne: Coming Home horas antes de o filme ir ao ar, na manhã desta segunda-feira, 18. Segundo a emissora britânica, a decisão de última hora respeita “o desejo da família”. Por enquanto, não há uma nova data prevista de exibição.
