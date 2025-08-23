Logo R7.com
Beatriz Reis revela que continua virgem e espera o "momento certo"

A influenciadora Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre sua vida pessoal...

Beatriz Reis continua virgem Portal Pop Mais

A influenciadora Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre sua vida pessoal durante uma festa promovida pelo apresentador João Silva, no Morumbi, em São Paulo, na quinta-feira (21). Em entrevista, ela afirmou que continua virgem aos 25 anos e destacou que aguarda o “momento certo” para ter sua primeira relação sexual.

