Beatriz Reis revela que continua virgem e espera o "momento certo" A influenciadora Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre sua vida pessoal... Portal Pop Mais|Do R7 23/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h38 )

Beatriz Reis continua virgem Portal Pop Mais

A influenciadora Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre sua vida pessoal durante uma festa promovida pelo apresentador João Silva, no Morumbi, em São Paulo, na quinta-feira (21). Em entrevista, ela afirmou que continua virgem aos 25 anos e destacou que aguarda o “momento certo” para ter sua primeira relação sexual.

