Bel para Meninas: fãs relatam que protesto ‘flopou’
O protesto convocado pela influenciadora Bel Peres contra o YouTube, a ser realizado na tarde desta...
O protesto convocado pela influenciadora Bel Peres contra o YouTube, a ser realizado na tarde desta sexta-feira, 29, não aconteceu. Fãs que compareceram ao local designado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, relataram que a jovem permaneceu por 10 minutos e “foi embora”.
Para saber mais sobre o que aconteceu e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
