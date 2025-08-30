Logo R7.com
Bel para Meninas: fãs relatam que protesto 'flopou' Portal Pop Mais

O protesto convocado pela influenciadora Bel Peres contra o YouTube, a ser realizado na tarde desta sexta-feira, 29, não aconteceu. Fãs que compareceram ao local designado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, relataram que a jovem permaneceu por 10 minutos e “foi embora”.

Para saber mais sobre o que aconteceu e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

