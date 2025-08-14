Bela Gil revela que quase gerou filho para Preta Gil: “Seria o forninho” Bela Gil emocionou ao abrir o coração sobre um gesto que quase mudou para sempre a... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h18 ) twitter

Bela Gil emocionou ao abrir o coração sobre um gesto que quase mudou para sempre a história da família. A apresentadora revelou que esteve disposta a gerar um filho para sua irmã, Preta Gil, quando a cantora manifestou o desejo de aumentar a família, mas recebeu a notícia de que a gravidez poderia representar riscos à saúde.

