Bela Gil revela que quase gerou filho para Preta Gil: “Seria o forninho”

Bela Gil emocionou ao abrir o coração sobre um gesto que quase mudou para sempre a...

Bela Gil emocionou ao abrir o coração sobre um gesto que quase mudou para sempre a história da família. A apresentadora revelou que esteve disposta a gerar um filho para sua irmã, Preta Gil, quando a cantora manifestou o desejo de aumentar a família, mas recebeu a notícia de que a gravidez poderia representar riscos à saúde.

