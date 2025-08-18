Bella Ramsey revela sonho de ser o ‘Homem-Aranha’
Bella Ramsey já tem planos ousados para o futuro nas telas. A atriz, que conquistou o...
Bella Ramsey já tem planos ousados para o futuro nas telas. A atriz, que conquistou o público como Ellie na série The Last of Us, contou que adoraria vestir o traje do Homem-Aranha e, de quebra, participar de um longa de assalto ao lado do colega de cena Pedro Pascal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre os sonhos de Bella!
