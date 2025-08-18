Bella Ramsey revela sonho de ser o ‘Homem-Aranha’ Bella Ramsey já tem planos ousados para o futuro nas telas. A atriz, que conquistou o... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h58 ) twitter

Bella Ramsey já tem planos ousados para o futuro nas telas. A atriz, que conquistou o público como Ellie na série The Last of Us, contou que adoraria vestir o traje do Homem-Aranha e, de quebra, participar de um longa de assalto ao lado do colega de cena Pedro Pascal.

