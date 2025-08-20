Bianca Bin afasta pressão para ser mãe com Sergio Guizé: “Quero viver inteira para a arte” Bianca Bin falou abertamente sobre a vida pessoal e o casamento com Sergio Guizé, seu parceiro... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bianca Bin afasta pressão para ser mãe com Sergio Guizé: “Quero viver inteira para a arte” Portal Pop Mais

Bianca Bin falou abertamente sobre a vida pessoal e o casamento com Sergio Guizé, seu parceiro de cena e de vida. A artista deixou claro que, apesar das expectativas do público, aumentar a família ainda não é prioridade.

Para saber mais sobre a visão de Bianca sobre maternidade e sua carreira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre Carlos Sebastião Prata, o Grande Otelo Filho, aos 70 anos

Guia turística morre no Coliseu após passar mal

Morre Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, aos 117 anos