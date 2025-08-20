Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bianca Bin afasta pressão para ser mãe com Sergio Guizé: “Quero viver inteira para a arte”

Bianca Bin falou abertamente sobre a vida pessoal e o casamento com Sergio Guizé, seu parceiro...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bianca Bin afasta pressão para ser mãe com Sergio Guizé: “Quero viver inteira para a arte” Portal Pop Mais

Bianca Bin falou abertamente sobre a vida pessoal e o casamento com Sergio Guizé, seu parceiro de cena e de vida. A artista deixou claro que, apesar das expectativas do público, aumentar a família ainda não é prioridade.

Para saber mais sobre a visão de Bianca sobre maternidade e sua carreira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.