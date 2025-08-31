Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

“Blinding Lights”, de The Weeknd, se torna a primeira música a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify

O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

“Blinding Lights”, de The Weeknd, se torna a primeira música a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify Portal Pop Mais

O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se tornou a primeira música da história a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify. O feito consolida ainda mais o impacto da canção, lançada em novembro de 2019 como parte do álbum After Hours.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre esse fenômeno musical!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.