"Blinding Lights", de The Weeknd, se torna a primeira música a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: "Blinding Lights" se... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 31/08/2025 - 17h17 )

O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se tornou a primeira música da história a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify. O feito consolida ainda mais o impacto da canção, lançada em novembro de 2019 como parte do álbum After Hours.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre esse fenômeno musical!

