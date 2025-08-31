“Blinding Lights”, de The Weeknd, se torna a primeira música a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify
O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se...
O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se tornou a primeira música da história a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify. O feito consolida ainda mais o impacto da canção, lançada em novembro de 2019 como parte do álbum After Hours.
O cantor canadense The Weeknd alcançou mais um marco inédito na indústria musical: “Blinding Lights” se tornou a primeira música da história a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify. O feito consolida ainda mais o impacto da canção, lançada em novembro de 2019 como parte do álbum After Hours.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre esse fenômeno musical!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre esse fenômeno musical!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: