Britney Spears no Brasil? Disputa entre “Todo Mundo no Rio” e “Rock in Rio” esquenta bastidores para trazer estrela pop ao país

O nome de Britney Spears voltou a circular com força entre os produtores de grandes eventos brasileiros, e não é por acaso. Depois de anos longe dos palcos e no centro das atenções por conta de sua vida pessoal, a cantora está sendo disputada por dois dos maiores festivais do país: o consagrado “Rock in Rio” e o emergente “Todo Mundo no Rio”, que ganhou protagonismo global nos últimos anos com apresentações históricas na praia de Copacabana.

Para saber mais sobre essa disputa emocionante e o que pode significar o retorno de Britney ao Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

