Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bruna Biancardi e Neymar deixaram mansão após descobrirem que estavam sendo vigiados

Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão onde moravam, em Cotia, na região metropolitana de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão onde moravam, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, depois de descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras internas. Em maio, o casal entrou na Justiça contra o proprietário do imóvel, mas o processo foi arquivado e a questão acabou sendo resolvida de maneira amigável.

Para saber mais sobre essa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.