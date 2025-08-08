Bruna Biancardi e Neymar deixaram mansão após descobrirem que estavam sendo vigiados
Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão onde moravam, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, depois de descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras internas. Em maio, o casal entrou na Justiça contra o proprietário do imóvel, mas o processo foi arquivado e a questão acabou sendo resolvida de maneira amigável.
Para saber mais sobre essa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
