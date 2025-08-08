Bruna Biancardi e Neymar deixaram mansão após descobrirem que estavam sendo vigiados Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão onde moravam, em Cotia, na região metropolitana de... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 ) twitter

Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão onde moravam, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, depois de descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras internas. Em maio, o casal entrou na Justiça contra o proprietário do imóvel, mas o processo foi arquivado e a questão acabou sendo resolvida de maneira amigável.

