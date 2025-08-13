Bruna Marquezine prepara festão de 30 anos e quer réplica de cabine famosa de Nova York no Brasil Bruna Marquezine está a poucos dias de completar uma nova década de vida, e, claro, quer... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

Bruna Marquezine está a poucos dias de completar uma nova década de vida, e, claro, quer marcar a data com estilo. Entre os preparativos para o tão aguardado festão de 30 anos, a atriz revelou um detalhe curioso: ela sonha em ter no evento uma cabine fotográfica igual à “mais famosa de Nova York”. Em um vídeo publicado nos stories, Bruna mostrou a modelo Mariana Veloso posando no local e fez um pedido direto: “Alguém tem uma cabine dessa no Brasil??? Com essa qualidade de imagem??? Diz que sim”.

