Bruno Gadiol lança a faixa “Coisas Triviais” e assina direção do clipe

O cantor, compositor e ator Bruno Gadiol lança no dia 31 de julho sua nova faixa, “Coisas Triviais”, em parceria com o produtor musical Zain. A música chega como parte do Ato 3 – Saturno – do álbum Gêmeos em Gêmeos, segundo projeto de estúdio do artista, previsto para agosto. Conhecido por sua sensibilidade e autenticidade, Bruno dá continuidade a uma narrativa musical que tem chamado atenção pela construção estética e emocional.

