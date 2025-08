BTS gravou música inédita de Michael Jackson; saiba tudo A mídia internacional divulgou nesta semana que um novo álbum tributo a Michael Jackson está oficialmente... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 14h58 ) twitter

A mídia internacional divulgou nesta semana que um novo álbum tributo a Michael Jackson está oficialmente em produção, reunindo artistas de diferentes estilos para homenagear o legado do “Rei do Pop”. O projeto contará com músicas inéditas escritas por Michael Jackson durante uma temporadana Irlanda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

