Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne: “Papito”
O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o...
O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o homenageou em post nas redes sociais. “Papito, muita saúde e paz! Te amo”, escreveu a empresária ao compartilhar um vídeo que mostra momentos de carinho entre o casal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as homenagens ao artista!
