Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne: “Papito” O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 ) twitter

Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne Foto: Reprodução/Instagram Portal Pop Mais

O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o homenageou em post nas redes sociais. “Papito, muita saúde e paz! Te amo”, escreveu a empresária ao compartilhar um vídeo que mostra momentos de carinho entre o casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as homenagens ao artista!

