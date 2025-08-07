Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne: “Papito”

O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne Foto: Reprodução/Instagram Portal Pop Mais

O cantor Caetano Veloso completou 83 anos nesta quinta-feira (7). Paula Lavigne, esposa do artista, o homenageou em post nas redes sociais. “Papito, muita saúde e paz! Te amo”, escreveu a empresária ao compartilhar um vídeo que mostra momentos de carinho entre o casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as homenagens ao artista!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.