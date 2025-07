Camila Pudim viraliza com cena icônica de “Cortem-lhe a cabeça!” em novo vídeo de Alice no País das Maravilhas Camila Pudim voltou a movimentar a internet com o terceiro vídeo da sua série inspirada em... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h58 ) twitter

Camila Pudim Portal Pop Mais

Camila Pudim voltou a movimentar a internet com o terceiro vídeo da sua série inspirada em Alice no País das Maravilhas. Em menos de 17 horas no ar, o conteúdo já ultrapassou 21,3 milhões de visualizações nas redes sociais e leva o público a uma das cenas mais icônicas da Rainha de Copas, com direito ao seu famoso bordão “Cortem-lhe a cabeça!”.

