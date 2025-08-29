Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Canal de Bel Para Meninas é desativado pelo YouTube após denúncias de adultização

A influenciadora Bel Peres, conhecida pelo canal “Bel Para Meninas”, anunciou nesta quinta-feira (28) que teve...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Canal de Bel Para Meninas é desativado pelo YouTube após denúncias de adultização Portal Pop Mais

A influenciadora Bel Peres, conhecida pelo canal “Bel Para Meninas”, anunciou nesta quinta-feira (28) que teve seu canal no YouTube removido pela plataforma. Segundo ela, a decisão foi motivada por denúncias de adultização de conteúdo, o que a deixou profundamente abalada. O canal contava com mais de 14 milhões de inscritos.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Bel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.