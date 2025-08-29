Canal de Bel Para Meninas é desativado pelo YouTube após denúncias de adultização
A influenciadora Bel Peres, conhecida pelo canal “Bel Para Meninas”, anunciou nesta quinta-feira (28) que teve...
A influenciadora Bel Peres, conhecida pelo canal “Bel Para Meninas”, anunciou nesta quinta-feira (28) que teve seu canal no YouTube removido pela plataforma. Segundo ela, a decisão foi motivada por denúncias de adultização de conteúdo, o que a deixou profundamente abalada. O canal contava com mais de 14 milhões de inscritos.
Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Bel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
