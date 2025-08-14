Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Cardi B lança ‘Imaginary Playerz’; veja letra e tradução

Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Cardi B Portal Pop Mais

Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será lançada nesta sexta-feira, 15 de agosto, como mais um single que antecede o segundo álbum da cantora, Am I The Drama?, agendado para 19 de setembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.