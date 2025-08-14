Cardi B lança ‘Imaginary Playerz’; veja letra e tradução
Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será...
Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será lançada nesta sexta-feira, 15 de agosto, como mais um single que antecede o segundo álbum da cantora, Am I The Drama?, agendado para 19 de setembro
Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será lançada nesta sexta-feira, 15 de agosto, como mais um single que antecede o segundo álbum da cantora, Am I The Drama?, agendado para 19 de setembro
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: