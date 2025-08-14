Cardi B lança ‘Imaginary Playerz’; veja letra e tradução Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cardi B Portal Pop Mais

Cardi B está de volta — e em grande estilo. A aguardadíssima faixa “Imaginary Players” será lançada nesta sexta-feira, 15 de agosto, como mais um single que antecede o segundo álbum da cantora, Am I The Drama?, agendado para 19 de setembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Oscar 2026: Conheça os longas brasileiros que podem ser indicados a melhor filme internacional

Lorna Raver, atriz de filmes de terror desaparece misteriosamente e morte é confirmada um mês depois

Veja o convite da festa de Bruna Marquezine