Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; vídeo

O clima esquentou na pista da “Festa do João”, realizada por João Silva, na noite desta...

O clima esquentou na pista da “Festa do João”, realizada por João Silva, na noite desta quarta-feira (20), quando Cariúcha e João Augusto Liberato, filho de Gugu, foram vistos trocando beijos em meio aos convidados.

