Casal de influenciadores despenca 200 metros e morre em tragédia no Canadá

Uma tragédia chocou os seguidores de Stacey Tourout e Matthew Yeomans. O casal de influenciadores morreu...

Portal Pop Mais|Do R7

Uma tragédia chocou os seguidores de Stacey Tourout e Matthew Yeomans. O casal de influenciadores morreu em um acidente brutal nas montanhas da Colúmbia Britânica, no Canadá, no último dia 7 de agosto. Eles estavam em um veículo off-road quando, de repente, a aventura virou pesadelo.

