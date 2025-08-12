Casal de influenciadores despenca 200 metros e morre em tragédia no Canadá
Uma tragédia chocou os seguidores de Stacey Tourout e Matthew Yeomans. O casal de influenciadores morreu...
Uma tragédia chocou os seguidores de Stacey Tourout e Matthew Yeomans. O casal de influenciadores morreu em um acidente brutal nas montanhas da Colúmbia Britânica, no Canadá, no último dia 7 de agosto. Eles estavam em um veículo off-road quando, de repente, a aventura virou pesadelo. Leia Mais em Portal Pop Mais:
Uma tragédia chocou os seguidores de Stacey Tourout e Matthew Yeomans. O casal de influenciadores morreu em um acidente brutal nas montanhas da Colúmbia Britânica, no Canadá, no último dia 7 de agosto. Eles estavam em um veículo off-road quando, de repente, a aventura virou pesadelo.Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais: