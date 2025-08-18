Cauã Reymond assume clima de romance com modelo Luana Mandarino em noitada no Rio Parece que Cauã Reymond decidiu abrir um pouco a cortina da vida amorosa! Após mais de... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h38 ) twitter

Parece que Cauã Reymond decidiu abrir um pouco a cortina da vida amorosa! Após mais de um ano vivendo um relacionamento discreto, o galã global apareceu em clima de intimidade com a modelo Luana Mandarino. No último fim de semana, os dois curtiram a noite no Rio de Janeiro e até posaram juntinhos no famoso espelho da mansão do ator, localizada em Itanhangá, na Zona Oeste da cidade. O registro logo chamou a atenção dos fãs, já que o espaço é palco das selfies diárias de Cauã — mas, desta vez, com direito a uma companhia especial.

Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

