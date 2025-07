Causa da morte de Hulk Hogan é revelada Nesta quinta-feira (31), foi revelada a causa da morte de Hulk Hogan. O ícone da luta... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h18 ) twitter

Causa da morte de Hulk Hogan é revelada Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira (31), foi revelada a causa da morte de Hulk Hogan. O ícone da luta livre dos anos 1980, faleceu aos 71 anos no dia 24 de julho. Segundo o New York Post, Terrence Gene Bollea — nome de batismo do lutador — morreu em decorrência de um ataque cardíaco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a vida e a morte deste ícone da luta livre.

