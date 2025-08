Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada; saiba o que aconteceu Duas semanas após sua morte, a causa do falecimento de Ozzy Osbourne foi oficialmente divulgada nesta... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h19 ) twitter

Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada; saiba o que aconteceu Portal Pop Mais

Duas semanas após sua morte, a causa do falecimento de Ozzy Osbourne foi oficialmente divulgada nesta terça-feira (5) pelo New York Times. Segundo a certidão de óbito apresentada por sua filha Aimee em um cartório em Londres, o astro do rock morreu aos 76 anos em decorrência de uma parada cardíaca fora do hospital e um infarto agudo do miocárdio. A documentação também aponta como causas contribuintes a doença arterial coronariana e a doença de Parkinson com disfunção autonômica.

Para mais detalhes sobre a vida e a morte de Ozzy Osbourne, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

