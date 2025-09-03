Logo R7.com
Charlie Sheen relembra vício em álcool e drogas: “Calafrios de vergonha”

Charlie Sheen, de 59 anos, conhecido por seu trabalho na sitcom “Two and a Half Men”,...

Charlie Sheen Portal Pop Mais

Charlie Sheen, de 59 anos, conhecido por seu trabalho na sitcom “Two and a Half Men”, refletiu sobre a jornada de oito anos que o mantém longe do vício. Em uma entrevista recente à revista People, o ator que se afastou dos holofotes em 2017 para focar em sua recuperação, revelou as estratégias que usa para se manter sóbrio.

