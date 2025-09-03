Charlie Sheen relembra vício em álcool e drogas: “Calafrios de vergonha”
Charlie Sheen, de 59 anos, conhecido por seu trabalho na sitcom “Two and a Half Men”,...
Charlie Sheen, de 59 anos, conhecido por seu trabalho na sitcom “Two and a Half Men”, refletiu sobre a jornada de oito anos que o mantém longe do vício. Em uma entrevista recente à revista People, o ator que se afastou dos holofotes em 2017 para focar em sua recuperação, revelou as estratégias que usa para se manter sóbrio.
Charlie Sheen, de 59 anos, conhecido por seu trabalho na sitcom “Two and a Half Men”, refletiu sobre a jornada de oito anos que o mantém longe do vício. Em uma entrevista recente à revista People, o ator que se afastou dos holofotes em 2017 para focar em sua recuperação, revelou as estratégias que usa para se manter sóbrio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a inspiradora jornada de Charlie Sheen!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: