Chega ao fim o namoro relâmpago entre Lamine Yamal e Nicki Nicole, diz site argentino

O breve romance entre o jovem craque do Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos, e a...

O breve romance entre o jovem craque do Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos, e a cantora argentina Nicki Nicole, de 25, teria chegado ao fim após apenas 13 dias de namoro oficial, segundo informações do jornal argentino El Canciller.

Para mais detalhes sobre o término e os bastidores desse relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

